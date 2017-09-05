منتخب مصر يسعى للثأر من أوغندا في تصفيات " روسيا 2018 " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يلتقي منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الأوغندي، باستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

ويدخل المنتخب الوطني لقاء اليوم، وليس أمامه بديل عن الفوز، للثأر لهزيمته أمام منتخب الأوناش بهدف نظيف في لقاء الذهاب، الذي أقيم بالعاصمة الأوغندية الخميس الماضي، أما ثانيهما فهو استعادة صدارة المجموعة التي تتصدرها أوغندا بـ7 نقاط، والحفاظ على فرصه في اقتناص بطاقة التأهل للمونديال ويرتفع رصيده إلى 9 نقاط في حال الفوز، وأي نتيجة أخرى خلاف الفوز ربما تطيح بأحلام الفراعنة في بلوغ المونديال وضياع الحلم الذي انتظره ملايين المصريين قرابة 27 عامًا.

واستعد منتخب لهذه المباراة الحاسمة من خلال انتظامه في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، عقب عودة البعثة من أوغندا صباح الجمعة، تتخلله تدريبات يومية للفريق بالملعب الرئيسي لاستاد برج العرب بمشاركة 26 لاعبًا، بعد قيام الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة باستدعاء محمد عواد حارس الإسماعيلي لمعسكر الفريق بعد العودة من أوغندا.