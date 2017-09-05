الكويت تستقدم خادمات هنديات بـ 400 دينار - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

بعد ما أعلنت سفارة الهند لدى الكويت أن الحكومة الهندية ألغت شرط التأمين البنكي البالغ 2500 دولار لاستقدام عمالتها المنزلية من النساء، بشّر رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية بالكويت فاضل أشكناني، بأن المكاتب ستعاود استقدام الخادمات الهنديات بأسعار قد لا تتجاوز 400 دينار.

وآفادت تقارير صحفية عن بيان للسفارة الهندية، أن ” استقدام العمالة سيكون عبر 6 وكالات هندية للتوظيف حصراً ” ؛ موضحاً أن ” السفارة لن تقبل إجراء أي طلب يأتيها لاستقدام العمالة إلا عن طريق هذه الوكالات المعتمدة فقط “.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي، أن “الكويت أكدت مراراً للسلطات الهندية أن قانون العمالة المنزلية يضمن جميع حقوق العمالة ويمنع حدوث أي مشاكل “.

وأوضح المصدر أن ” تحديد الهند لـ6 وكالات فقط يتم التعامل معها لجلب العمالة المنزلية، يدخل ضِمن الأطر التنظيمية الرسمية لمنع أي تلاعب أو استغلال من جهات غير رسمية؛ خصوصاً في ما يتعلق بتقاضي عمولات ومبالغ طائلة لمن تريد القدوم للعمل في الكويت “.

من جانبه، قال رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني: إن ” إلغاء الهند لشرط الضمان المالي الذي فُرض لاستقدام الخادمات الهنديات قبل نحو 3 سنوات؛ سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار في سوق العمالة المنزلية “.