قيادي تعليمي سابق: تصريحات وزارة التعليم تفتقر للمصداقية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علق الدكتور إبراهيم الحميدان مساعد مدير تعليم الرياض الأسبق ؛ على تصريحات وزارة التعليم حول جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ووصول الكتب، ووصفها بأنها للاستهلاك الإعلامي فقط وتفتقر للمصداقية؛ موضحاً أن طلاب الثاني متوسط يملؤون جوّالاتهم بالمقاطع الإباحية، مشيراً إلى أنه قام بنقل ابنه من مدرسته لهذا السبب.

وقال ” الحميدان “؛ في حديثه لبرنامج :يا هلا ” على قناة روتانا خليحية، إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ لديه رؤية تربوية وفكر تعليمي، لكن عنده فجوة مرتبطة بطبيعة العمل في الميدان، مبيناً أن الملايين التي تنفق على المطبوعات الفاخرة والمؤتمرات والرحلات و ” الجيّات ” كان من الأولى أن تنفق على المدارس.

وأضاف منتقداً الساعات الاضافية التي أقرتها وزارة التعليم، أخيراً، بقوله: ” مازالت لدينا مشكلة في المباني المدرسية وازدحام الفصول وعدد المعلمين، وتأتي الآن لتطبق ساعة نشاط مدرسي، موضحا: لسنا ضدّ تطوير العملية التعليمية؛ لكن يجب أن نتفهم إدارة الأولويات التعليمية، مشيراً إلى أن وزير التعليم رجل دولة وقيادي يحترمه الجميع؛ لكن ما كان له أن يتحدث بهذه اللغة، وأن يسطح الانتقاد الموجّه إليه بهذا الشكل.