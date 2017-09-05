قيادي تعليمي سابق: تصريحات وزارة التعليم تفتقر للمصداقية - صحيفة صدى الالكترونية

قيادي تعليمي سابق: تصريحات وزارة التعليم تفتقر للمصداقية
علق الدكتور إبراهيم الحميدان مساعد مدير تعليم الرياض الأسبق ؛ على تصريحات وزارة التعليم حول جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ووصول الكتب، ووصفها بأنها للاستهلاك الإعلامي فقط وتفتقر للمصداقية؛ موضحاً أن طلاب الثاني متوسط يملؤون جوّالاتهم بالمقاطع الإباحية، مشيراً إلى أنه قام بنقل ابنه من مدرسته لهذا السبب.
وقال ” الحميدان “؛ في حديثه لبرنامج :يا هلا ” على قناة روتانا خليحية، إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ لديه رؤية تربوية وفكر تعليمي، لكن عنده فجوة مرتبطة بطبيعة العمل في الميدان، مبيناً أن الملايين التي تنفق على المطبوعات الفاخرة والمؤتمرات والرحلات و ” الجيّات ” كان من الأولى أن تنفق على المدارس.
وأضاف منتقداً الساعات الاضافية التي أقرتها وزارة التعليم، أخيراً، بقوله: ” مازالت لدينا مشكلة في المباني المدرسية وازدحام الفصول وعدد المعلمين، وتأتي الآن لتطبق ساعة نشاط مدرسي، موضحا: لسنا ضدّ تطوير العملية التعليمية؛ لكن يجب أن نتفهم إدارة الأولويات التعليمية، مشيراً إلى أن وزير التعليم رجل دولة وقيادي يحترمه الجميع؛ لكن ما كان له أن يتحدث بهذه اللغة، وأن يسطح الانتقاد الموجّه إليه بهذا الشكل.
الواقع[ عدد التعليقات: 5068 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا لم تزرع القيم الثلاث فقل على الأجيال القادمة السلام. اولا الدين المعتدل الوسطي ٢ البناء الاخلاقي المجتمعي بين الشباب ٣ بث الروح الوطنية بشكل مكثف وقوي
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8091 ] نشر منذ 2 ساعتين
هي جات ع وزارة التعليف😂😂
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8091 ] نشر منذ 1 ساعة
موضحًا أن طلاب الثاني متوسط يملؤون جوّالاتهم بالمقاطع الإباحية🙈
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هي جات ع الطُلاب🤔🤔
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 1 ساعة
حقا
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8091 ] نشر منذ 1 ساعة
مشيرًا إلى أنه قام بنقل ابنه من مدرسته لهذا السبب🤔🤔
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النقل مو حل لإن مافيه ضمانات إن المدرسة اللي نقلته لها مدرسة خالية من الخلل.
الخراب موجود ف كل مكان.
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النقل سواة اللي إذا لقى خلل ف زوجته يقول طلقها ولا تزوج وحدة غيرها
طيب ويش اللي يضمن له إن اللي بيتزوجها ماتكون أردى من اللي عنده🤔🤔
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18671 ] نشر منذ 41 دقيقة
أنا من قريت للعصيمي المتحدث الرسمي انه يفضل الصمت والسكوت
وأنا داري إن المصداقية ف وادي والأخوان فوادي ثاني
شلون تفضل الصمت
اجل وش انت متحدث رسمي له🤔
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 37 دقيقة
مشوا حالكم😅😅
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله المستعان
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 33 دقيقة
عاش يادكتور👍
ام نايف[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 32 دقيقة
ماكذبت حقا ..تفتقر المصداقية وتفتقر كل شى
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 31 دقيقة
الغوها وريحونا
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8091 ] نشر منذ 30 دقيقة
منسوبات التعليم بغض النظر عن مسمى وظائفهن
إذا حطوا عينهم ع طالبة وبغوا يدمرونها مايجونها إلا عن طريق زميلاتها
لأن الطالبة ف المدرسة ماتفضفض إلا لزميلاتها
والسوسة الشيطان من منسوبات التعليم تلقط زميلة الطالبة وتأخذ منها معلومات
عن الطالبة إذا الطالبة المقصودة ماشية ف السليم تقعد وراها الين تسقطها بأي طريقة
عن طريق زميلتها والسوسة ماتظهر ف الصورة تبقى ف الخفاء والضحايا يتساقطون
الطالبة تلو الآخرى وتشويه لسمعتهن وبكذا ينتشر الفساد لامن شاف ولا من درى🤔🤔
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وفي الطابور ترتدي قناع المصلحة الخلوقة المؤدبة وهات يانصائح ونقد للأخلاق السيئة بين الطالبات
تلمع سمعتها ع حساب الطالبات.
عزيز[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 29 دقيقة
مقاطع اباحية 🙈🙈🙈🙈
ام عماد[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 28 دقيقة
صدقتى ياديم😄😄
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17679 ] نشر منذ 25 دقيقة
التعميم لا يصدر الى من جاهل كيف تعمم على مستوى في مرحله انهم يملؤون جولاتهم بهذي المقاطع اذا تعرف واحد. او اثنين. او مجموعه على مستوى. المدرسه اللي فيها ولدك فهذا لا يعني التعميم على باقي المدارس. وبعدين. المدارس مالها دخل في الجولات. تمنع وجودها في. المدرسه
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8091 ] نشر منذ 11 دقيقة
ونفس الكلام ينطبق ع الموظفة.
إذا حطوا عينهم ع موظفة وبغوا يدمرونها يجونها عن طريق زميلاتها.
كل حركة مُخطط لها.
والهدف من التدمير ضمها للحظيرة ويمارس عليها سياسة [ القطيع ]
وسياسة القطيع حدث ولا حرج من أنواع الذل والسيطرة والتكبيل
ماتتحرك ولاخطوة إلا بإذن منهم ويدخلون ف أدق تفاصيل حياتها.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8091 ] نشر منذ 4 دقائق
يكفي وجود تفاحة واحدة [ فاسدة ]😷 في كرتون التفاح لإفساد كرتون التفاح بأكمله🙈🤔