شاب يكتب منشور على الفيسبوك من موقع انتحاره - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري يُدعى ” حازم 31 عاماً ” على الانتحار بالقفز في نهر النيل ، بعدما تملكه اليأس بسبب ظلم تعرض له .

وكتب حازم قبل انتحاره مشاركته الأخيرة على صفحته بموقع فيسبوك مرفقًا معها صورة للنيل الذي قفز به بمحافظة المنيا المصرية .

وعلق حازم على الصورة التي نشرها على الفيسبوك من موقع انتحاره قائلًا: “شكراً لكل الناس على ظلمها لي.. الناس ظنت فيّ سوء وأنا برئ وربنا يعلم، أنا رايح لربنا هو اللي هيجبلي حقي..”

واستطرد بالقول: “ طبعًا من الصورة دي هتعرفوا أنا فين، وحشتني يا أبويا أنا وإخواتي وأمي.. للعلم أنا طول عمري راجل ولا عمر حد كسر عيني ”.

فيما تمكنت الجهاتُ الأمنية من انتشال الجثةَ بعد أن لفظها النيلُ وجارٍ التحقيق لكشف تفاصيل الواقعة .