 حلاق ينحت صور المشاهير على رؤوس زبائنه - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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حلاق ينحت صور المشاهير على رؤوس زبائنه

حلاق ينحت صور المشاهير على رؤوس زبائنه
بلجراد(صدى):

كشف تسجيل مصور تم تداوله على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حلاقاً صربياً وهو ينقش صورة رئيس كوريا الشمالية، كيم يونغ أون ، على الجزء الخلفي من رأس أحد الزبائن.

و نشر الحلاق ” ماريو هفالا ” مقطع فيديوعلى صفحته على فيسبوك، يظهر فيه وهو يضع اللمسات الأخيرة على لوحته الفنية التي نحتها من الشعر على رأس الزبون.

وقد اعتاد ” هفالا ” نحت صور المشاهير من السياسيين واللاعبين والفنانين على رؤوس زبائنه، حسب الطلب .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33540 ] نشر منذ 23 دقيقة

هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 17714 ] نشر منذ 17 دقيقة

بنتك يابي صار الادمي بوجهين وجه قدام ووجه ورا

الله يستر شكلك ما نحتت راسك الى لحتفه

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