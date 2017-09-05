حلاق ينحت صور المشاهير على رؤوس زبائنه - صحيفة صدى الالكترونية

بلجراد(صدى):

كشف تسجيل مصور تم تداوله على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حلاقاً صربياً وهو ينقش صورة رئيس كوريا الشمالية، كيم يونغ أون ، على الجزء الخلفي من رأس أحد الزبائن.

و نشر الحلاق ” ماريو هفالا ” مقطع فيديوعلى صفحته على فيسبوك، يظهر فيه وهو يضع اللمسات الأخيرة على لوحته الفنية التي نحتها من الشعر على رأس الزبون.

وقد اعتاد ” هفالا ” نحت صور المشاهير من السياسيين واللاعبين والفنانين على رؤوس زبائنه، حسب الطلب .