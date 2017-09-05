حلاق ينحت صور المشاهير على رؤوس زبائنه - صحيفة صدى الالكترونية

حلاق ينحت صور المشاهير على رؤوس زبائنه
كشف تسجيل مصور تم تداوله على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حلاقاً صربياً وهو ينقش صورة رئيس كوريا الشمالية، كيم يونغ أون ، على الجزء الخلفي من رأس أحد الزبائن.
و نشر الحلاق ” ماريو هفالا ” مقطع فيديوعلى صفحته على فيسبوك، يظهر فيه وهو يضع اللمسات الأخيرة على لوحته الفنية التي نحتها من الشعر على رأس الزبون.
وقد اعتاد ” هفالا ” نحت صور المشاهير من السياسيين واللاعبين والفنانين على رؤوس زبائنه، حسب الطلب .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10874 ] نشر منذ 10 ساعات
مالقيت الا الدب الكوري👎
درة البسامي[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 27 دقيقة
فنان …
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33540 ] نشر منذ 23 دقيقة
هههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17714 ] نشر منذ 17 دقيقة
بنتك يابي صار الادمي بوجهين وجه قدام ووجه ورا
الله يستر شكلك ما نحتت راسك الى لحتفه