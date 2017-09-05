 بالصور.. أجمل المشاهد من رحلات القطارات حول العالم - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالصور.. أجمل المشاهد من رحلات القطارات حول العالم

بالصور.. أجمل المشاهد من رحلات القطارات حول العالم
بلجراد(صدى):

أظهرت صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال رحلة للعاصمة الصربية ” بلجراد ” جمال الطبيعة وشكل الخدمة داخل القطارات.

ويمر القطار خلال الرحلة عبر 435 جسرا و254 نفقا من المدينة إلى شواطئ مونتنيجرو في حوالي عشر ساعات.

 

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33540 ] نشر منذ 15 دقيقة

مناظر خلابه ,,

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