بالصور.. أجمل المشاهد من رحلات القطارات حول العالم - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أجمل المشاهد من رحلات القطارات حول العالم
أظهرت صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال رحلة للعاصمة الصربية ” بلجراد ” جمال الطبيعة وشكل الخدمة داخل القطارات.
ويمر القطار خلال الرحلة عبر 435 جسرا و254 نفقا من المدينة إلى شواطئ مونتنيجرو في حوالي عشر ساعات.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10874 ] نشر منذ 10 ساعات
جميل 👍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14257 ] نشر منذ 8 ساعات
روعه 💕
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17714 ] نشر منذ 8 ساعات
حلوا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33540 ] نشر منذ 15 دقيقة
مناظر خلابه ,,