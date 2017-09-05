بالصور.. أجمل المشاهد من رحلات القطارات حول العالم - صحيفة صدى الالكترونية

بلجراد(صدى):

أظهرت صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال رحلة للعاصمة الصربية ” بلجراد ” جمال الطبيعة وشكل الخدمة داخل القطارات.

ويمر القطار خلال الرحلة عبر 435 جسرا و254 نفقا من المدينة إلى شواطئ مونتنيجرو في حوالي عشر ساعات.