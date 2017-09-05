 الفنانة صفاء أبوالسعود تعود للقاهرة بطائرة خاصة بعد أداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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الفنانة صفاء أبوالسعود تعود للقاهرة بطائرة خاصة بعد أداء مناسك الحج

الفنانة صفاء أبوالسعود تعود للقاهرة بطائرة خاصة بعد أداء مناسك الحج
عبده أبوالفضل(صدى):

عادت إلى القاهرة صباح اليوم الفنانة ” صفاء أبوالسعود ” قادمة بطائرة خاصة بصحبة أسرتها من جدة بعد زيارة للمملكة إستغرقت عدة أيام أدت خلالها مناسك الحج وسط حضور كبير من الفنانين المصريين خلال هذا الموسم.

وقالت مصادر بمطار القاهرة : وصلت الفنانة ” صفاء أبوالسعود ” بصحبة زوجها الشيخ ” صالح كامل ” رجل الأعمال الشهير وأنهت إجراءات وصولها من صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة وسط حضور كبير من الفنانين المصريين خلال موسم الحج الحالى حيث وصل قبل يومين الفنان كريم عبدالعزيز بصحبة الفنانة ” ياسمين عبدالعزيز ” وأسرة زوجها بطائرة خاصة من الأراضى المقدسة كما تضمنت قائمة الفنانين الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام ” فيفى عبده ” و ” وفاء عامر ” و ” روجينا ” و ” بيومى فؤاد ” و ” دنيا سمير غانم ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 1 ساعة

توّي ادري :”

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة

كانت مقدمة برامج في قناة صالح كامل
ثم تزوجها واعطاها اللي في جيبه

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 16 دقيقة

زوجة صالح كامل من أكثر من 30 سنة …
من حقها تدلع الهانم ….

[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 10 دقائق

أخ عبود ، صفاء أبو السعود كانت ممثلة ثم تزوجها صالح كامل ثم اعتزلت الفن ثم أنجبت ثلاث بنات من زوجها صالح كامل ثم أصبحت مقدمة برامج في قنوات art .

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