الفنانة صفاء أبوالسعود تعود للقاهرة بطائرة خاصة بعد أداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

الفنانة صفاء أبوالسعود تعود للقاهرة بطائرة خاصة بعد أداء مناسك الحج
عادت إلى القاهرة صباح اليوم الفنانة ” صفاء أبوالسعود ” قادمة بطائرة خاصة بصحبة أسرتها من جدة بعد زيارة للمملكة إستغرقت عدة أيام أدت خلالها مناسك الحج وسط حضور كبير من الفنانين المصريين خلال هذا الموسم.
وقالت مصادر بمطار القاهرة : وصلت الفنانة ” صفاء أبوالسعود ” بصحبة زوجها الشيخ ” صالح كامل ” رجل الأعمال الشهير وأنهت إجراءات وصولها من صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة وسط حضور كبير من الفنانين المصريين خلال موسم الحج الحالى حيث وصل قبل يومين الفنان كريم عبدالعزيز بصحبة الفنانة ” ياسمين عبدالعزيز ” وأسرة زوجها بطائرة خاصة من الأراضى المقدسة كما تضمنت قائمة الفنانين الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام ” فيفى عبده ” و ” وفاء عامر ” و ” روجينا ” و ” بيومى فؤاد ” و ” دنيا سمير غانم ” .
ابو باسم[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 1 ساعة
توّي ادري :”
عبود[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
كانت مقدمة برامج في قناة صالح كامل
ثم تزوجها واعطاها اللي في جيبه
كان زمان[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 16 دقيقة
زوجة صالح كامل من أكثر من 30 سنة …
من حقها تدلع الهانم ….
زائر[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 10 دقائق
أخ عبود ، صفاء أبو السعود كانت ممثلة ثم تزوجها صالح كامل ثم اعتزلت الفن ثم أنجبت ثلاث بنات من زوجها صالح كامل ثم أصبحت مقدمة برامج في قنوات art .