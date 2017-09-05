الفنانة صفاء أبوالسعود تعود للقاهرة بطائرة خاصة بعد أداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

عادت إلى القاهرة صباح اليوم الفنانة ” صفاء أبوالسعود ” قادمة بطائرة خاصة بصحبة أسرتها من جدة بعد زيارة للمملكة إستغرقت عدة أيام أدت خلالها مناسك الحج وسط حضور كبير من الفنانين المصريين خلال هذا الموسم.

وقالت مصادر بمطار القاهرة : وصلت الفنانة ” صفاء أبوالسعود ” بصحبة زوجها الشيخ ” صالح كامل ” رجل الأعمال الشهير وأنهت إجراءات وصولها من صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة وسط حضور كبير من الفنانين المصريين خلال موسم الحج الحالى حيث وصل قبل يومين الفنان كريم عبدالعزيز بصحبة الفنانة ” ياسمين عبدالعزيز ” وأسرة زوجها بطائرة خاصة من الأراضى المقدسة كما تضمنت قائمة الفنانين الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام ” فيفى عبده ” و ” وفاء عامر ” و ” روجينا ” و ” بيومى فؤاد ” و ” دنيا سمير غانم ” .