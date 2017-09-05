خليجية دخلت صالون تجميل للتزين خرجت مشوهه - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت إمرأة كويتية لإصابة حادة في عينيها ، بسبب مشاجرة مع إمرأة أخرى داخل أحد صالونات التجميل في منطقة الجهراء الكويتية .

وفي التفاصيل توجهت السيدة الى مركز التزيين من اجل الإهتمام بإطلالتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فخاضت مشادة كلامية عنيفة مع زبونة أخرى بسبب الخلاف حول احقية الدور.

وتطورت المشادة الى حرب شتائم وتهديدات، قبل ان تنتقل الى مرحلة العراك بالأيدي، فأصيبت بكدمة في عينها أدت الى تشوهها.