خليجية دخلت صالون تجميل للتزين خرجت مشوهه - صحيفة صدى الالكترونية

خليجية دخلت صالون تجميل للتزين خرجت مشوهه
تعرضت إمرأة كويتية لإصابة حادة في عينيها ، بسبب مشاجرة مع إمرأة أخرى داخل أحد صالونات التجميل في منطقة الجهراء الكويتية .
وفي التفاصيل توجهت السيدة الى مركز التزيين من اجل الإهتمام بإطلالتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فخاضت مشادة كلامية عنيفة مع زبونة أخرى بسبب الخلاف حول احقية الدور.
وتطورت المشادة الى حرب شتائم وتهديدات، قبل ان تنتقل الى مرحلة العراك بالأيدي، فأصيبت بكدمة في عينها أدت الى تشوهها.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10857 ] نشر منذ 4 ساعات
بلعكس جملتها تجميل دائم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني جاء العيد وهي مطفية النور
عوافي ربي بيرحم وليها من هذرة الطلبات
كان زمان[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 2 ساعتين
نفس المشاكل عند الحلاقين بالنسبة للرجال ..
وبعضهم وقح يدخل ويجلس .. وكأنه ما شاف أحد جاس بالدور ……
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18671 ] نشر منذ 59 دقيقة
عقبال العين الثانية🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14253 ] نشر منذ 41 دقيقة
هههههههه