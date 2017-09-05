مصادرة ألف كيلو لحوم فاسدة بمكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

صادرت أمانة مكة المكرمة 1100 كيلو لحوم فاسدة، في جولة رقابية على المطابخ والمطاعم.

وقام المشرف العام على البلديات الفرعية بمكة المكرمة المهندس مهاب بن مصطفى عبادة ، بجولة ميدانية على عدد من الأسواق بحي الشوقية والمواقع التابعة له ومنطقة الحلقة وعدد من مطابخ الاعاشة ومطاعم المنطقة، ورافقه خلالها المهندس ممدوح محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية وعدد من المسؤلين.

وتابعت الحملة العمل بعدد من الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحيه بالمنطقة ولإزالة المباسط العشوائية التي تستخدم من قبل المخالفين، وأكد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على هذه المواقع للتأكد من تحقيق اعلى مستوى من الاصحاح البيئي وابعاد كل ما يمكن أن يشكل ضررا على الصحة العامة.

وكانت البلدية قد شكلت فريقا رقابيا يضم مايقارب 20 شخص من مراقبي الأمانة وعدد من العمال والمعدات، وقد قام الفريق أمس بجولة ميدانية رافقهم خلالها المهندس مهاب عبادة والمهندس ممدوح عراقي ، ووقفو على عدد من المطابخ والمطاعم ، وضبطو العديد من المخالفات والمواد الغذائية غير الصالحة ، وبلغ اجمالي ما تم مصادرته أكثر من 1100 كيلو لحوم مجهولة المصدرو(600) كيلو أرز وحوالي(200) كيلو دواجن واسماك وايدامات منوعه وكمية كبيرة من الاواني وانابيب الغاز والأدوات المتنوعه ، وجميعها غير صالجة للاستخدام ، وتم اتلاف المواد الغذائية غير الصالحة .