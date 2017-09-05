وصول 58 من أصحاب الحج الفاخر بطائرة خاصة إلي القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

استقبل مطار القاهرة اليوم الثلاثاء 58 حاجا من رجال الأعمال أصحاب الحج الفاخر قادمين من جدة بعد أدائهم مناسك الحج وسط حالة من الاستنفار القصوى وسط الأجهزة العاملة لخدمة ضيوف الرحمن بصالات الوصول.

وقالت مصادر بمطار القاهرة : تم إنهاء إجراءات وصول أصحاب الحج الفاخر والذى تصل تكلفته إلى 380 ألف جنيه من صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال حيث تبدأ شركة مصر للطيران صباح غد الأربعاء فى تنظيم جسر جوى يضم 320 طائرة لنقل أكثر من 70 ألف حاج حتى 25 سبتمبر الحالى ..