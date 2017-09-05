توقيف مواطن بالقاهرة يخفي مخدرات في مكان حساس قبل سفره إلى ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الثلاثاء القبض على راكب سعودي حاول تهريب 130 قرصا مخدرا وقطعة من مخدر الحشيش بين ساقيه لدى سفره إلى ينبع وأقر الراكب بحيازته للمخدرات للإستخدام الشخصى وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة

وقالت مصادر بمطار القاهرة : أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران نسمة رقم 180 والمتجهة إلى ينبع إشتبه ” محمد شعبان ” أمين الشرطة المعين على بوابة دخول الركاب فى الراكب السعودي ” ح . ع ” حيث كان يسير بطريقة غريبة وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود لفافة بين ساقيه ــ بمكان حساس ــ وبداخلها 130 قرصا مخدرا وقطعة من مخدر الحشيش وأمام اللواء ” إبراهيم التهامى ” وكيل أمن مطار القاهرة أقر الراكب بحيازته للمخدرات للإستخدام الشخصى وليس للإتجار وأمر اللواء ” طه بيومى ” مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة ..