مواطن طاف بالكعبة 700 مرة ولم يحج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

طاف مواطن بالكعبة في حج هذا العام أكثر من 700 مرة، ولم يحج رغم وجوده في الحرم والمشاعر طوال موسم الركن الخامس .

وقال المواطن ويدعى أدهم الحواش إن عمله في تطويف الحجاج بالكرسي المتحرك بدأ منذ أعوام بمباركة والدته ثم يعمد إلى قطعة قماش بيضاء يلف بها خصره تعينه على تحمل مشقة العمل، وتخفيف آلام الظهر، مرتديا جوارب سميكة تمنع عن قدميه وجع المشي، على أرضية الحرم الصلبة.

وأشار الحواش إلى أنه بلغ عدد الحجاج الذين طوفتهم هذا العام أكثر من ١٠٠ حاج وحاجة، استقبلهم في ساحات الحرم واتفق معهم على المبلغ وهو غالبًا بين ٣٥٠- ٥٠٠ ریال، لأخرج بحصيلة جيدة تكفي حاجيات أسرتي وتزيد، ثم اتجه بهم إلى الطواف وخلال تطويفي للحاج أحاول أن أرشده إلى الأدعية المستحبة والسنن المطلوبة.