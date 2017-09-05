" راديسون بلو " تفتتح فندقين في جدة وبريدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

افتتحت ” راديسون بلو ” فندقين جديدين في كل من جدة وبريدة.

وقال مارك ويليس نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، إنه من المقرر افتتاح أكثر من 10 فنادق في المملكة العربية السعودية خلال عام 2017، مضيفاً أن مجلس السفر والسياحة العالمي يتوقع زيادة بنسبة 9.8 % في الاستثمارات المتعلقة بالسفر والسياحة في المملكة العربية السعودية خلال 2017.

ويتضمن فندق راديسون بلو جدة السلام من 142 غرفة وجناحا، ويُعتبر هذا الفندق الرابع الذي أطلقته كارلسون ريزيدور في جدة باسم العلامة التجارية ” راديسون بلو “.

كما يحتوي فندق راديسون بلو بريدة على 110 غرف واسعة و12 فيلا.