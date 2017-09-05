المعهد التقني للتعدين بعرعر يفتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المعهد التقني للتعدين بعرعر عن فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التعدين لمنطقتي الرياض والطائف وذلك للتدريب المنتهي بالتوظيف لمدة سنتين بالتعاون مع شركة جاك رايك الرشيد للمقاولات في منجم الدويحي.

مزايا التدريب:

1- مكافأة شهرية.

2 – بدل سكن ومواصلات.

3 – تأمين طبي.

4 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

وعلى الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف زيارة موقع المعهد الإلكتروني للتسجيل والإطلاع على الشروط والمزايا ” http://smp.gov.sa/ “.

وأعلن المعهد أن التقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 9 / 9 / 2017م.