تيريزا ماي: نأمل في زيارة محمد بن سلمان لبريطانيا قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بحث وزير الخارجية عادل الجبير؛ مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين، عدداً من قضايا الشرق الأوسط، خلال لقاءٍ في مقر رئاسة الوزراء في لندن، منها ما وصفه الناطق باسم الحكومة البريطانية بـ ” استمرار مقاطعة قطر “.

ووفق ما نقلته شبكة CNN الأمريكية، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: ” بحثت رئيسة الوزراء مع وزير الخارجية الجبير عدداً من القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة، بما فيها استمرار مقاطعة قطر في منطقة الخليج، حيث جدّدت رئيسة الوزراء دعوتها لكل الأطراف إلى اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع واستعادة مجلس التعاون الخليجي وحدته في أقرب فرصة ممكنة “.

وأضاف المتحدث: ” كما تناولت المحادثات برنامج السعودية رؤية 2030 للإصلاح والتحديث.. ونوّهت رئيسة الوزراء بتركيز البرنامج على التغيير والإبداع والتمكين، وقالت إن بريطانيا تتطلع إلى مواصلة العمل عن قرب مع السعودية في مشروعها الطموح هذا.

وأعربت عن أملها في أن يتمكّن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ من زيارة بريطانيا في المستقبل القريب بهدف البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين “.

وتابع المسؤول البريطاني: ” تناولت المحادثات الوضع في اليمن، والأهمية المستمرة لبيان الامتثال للقانون الإنساني الدولي “.