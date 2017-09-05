" أمين الوزراء " يهنئ الملك وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفع سمو الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1438.

وأكد سموه أن ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام كان بفضل المولى عز وجل ثم بفضل رعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية سمو ولي العهد، وجهود أجهزة الدولة وقطاعاتها المتعددة، التي سخرت كل طاقاتها البشرية والمادية خدمة لضيوف الرحمن، ونتاج الخبرة التراكمية للمملكة في مواسم الحج.

ونوه بمشروعات التطوير التي يشهدها الحج عاماً بعد عام لتحسين وتحديث في منظومة الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وتجسد اهتمام الدولة – رعاها الله – بضيوف الرحمن ورعاية مصالحهم وتلبية احتياجاتهم والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم ليؤودوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وسأل سمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف, المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة على ما يقدمه للمسلمين من خدمات خيرة وأعمال جليلة, وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية, وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.