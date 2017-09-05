" هيئة الاستثمار " : خطة موحدة لبناء اقتصاد متنوع المصادر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للاستثمار إنه على الرغم من تحقيق نجاحات عدة في استغلال المزايا النسبية وتنويع الاقتصاد، إلا أن التقدم في تنويع مصادر الدخل لا يزال في مراحله الأولى.

واضافت الهيئة -في تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى- أن فرص اجتذاب الاستثمارات وتوطينها في أهم القطاعات الاقتصادية لا تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد السعودي ولا تطلعات المملكة، حسبما نقلت ” الوطن “.

وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات لا يزال في قطاعات المواد الكيميائية وتكرير النفط، وأغلب الاستثمارات تتركز في قطاع النفط ومشتقاته وقطاع تصنيع الكيميائيات .

وأوضحت الهيئة إن انخفاض مستوى سلاسل القيم أو وضع التكامل بين الخدمات المساندة اللازمة للعمليات الإنتاجية الرئيسة المحلية، مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة ذات مستويات التنمية الشبيهة، له أثر كبير على ضعف مستوى التنويع الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية في المملكة غير التنافسية على المستوى العالمي.

وبينت أنه بدأ العمل على الخطة الموحدة للاستثمار وتم الانتهاء من مراجعة السياق العام لها ومتطلباتها، وإعداد الدراسة الأولى بشأن نقاط القوة والتحديات التي تواجهها الاستثمارات، والأولويات التي ينبغي التركيز عليها.

كما لفتت الهيئة إلى أن الخطة الموحدة للاستثمار تهدف إلى تفعيل التغيير في مصادر ومسارات الخدمات المساندة لعمليات الإنتاج في الاقتصاد السعودي، مبينة أن الخطة تكون بمثابة خارطة طريق لوضع أسس الاستثمار لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، وتوفير فرص العمل للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، والتحول إلى عامل أساس لتنمية الاقتصاد.