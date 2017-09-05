العمل تؤكد استمرارها في توطين " تأجير السيارات " و " سائقي شركات التوجيه " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأكيدها أنها تسعى لتوطين عدة قطاعات بالسعودية منها مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه وذلك بهدف زيادة فرص العمل لأبناء الوطن.

ولفتت الوزارة إلى أن وثيقة برنامج التوطين في المناطق تم اعتمادها لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتج.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تفعيل العمل الحكومي المشترك يهدف إلى تنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش.