العمل تؤكد استمرارها في توطين " تأجير السيارات " و " سائقي شركات التوجيه " - صحيفة صدى الالكترونية

العمل تؤكد استمرارها في توطين ” تأجير السيارات ” و ” سائقي شركات التوجيه “
جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأكيدها أنها تسعى لتوطين عدة قطاعات بالسعودية منها مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه وذلك بهدف زيادة فرص العمل لأبناء الوطن.
ولفتت الوزارة إلى أن وثيقة برنامج التوطين في المناطق تم اعتمادها لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتج.
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تفعيل العمل الحكومي المشترك يهدف إلى تنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش.
طلال600[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 54 دقيقة
انا وغيري من النواطنين نرغب بمحل مدعوم من بنك التسليف مع دورات تفهمنا كيف نشتغل بدون خسارة الله لايجيب خسارة يارب نتمنى هذا الخبر ان شاء الله
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههههههههههنهن