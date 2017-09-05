بوتين: كوريا الشمالية تأكل العشب ولا تتخلى عن برنامجها النووي - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال الرئيس الروسي بوتين إن العقوبات على كوريا الشمالية لن تفيد، فهم سيأكلون العشب ولن يتخلوا عن النووي، مشيرا إلى أن العقوبات لن تغير سلوك القيادة في بيونغ يانغ، مضيفا أن كوريا لن تتخلى عن برنامجها النووي إلا إذا شعرت بالأمان.

وأعلن في مؤتمر صحفي، تعليقا على الصدام القائم بين واشنطن وموسكو، سنقاضي الولايات المتحدة لانتهاكها مقراتنا الدبلوماسية، كما اتهم الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة بانعدام الثقافة السياسية.

وقال إن الحكومة السورية لا تستطيع مواجهة مهام ما بعد التسوية إلا بمساعدة المجتمع الدولى، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا يتغيّر جذريا لكن لم يتم القضاء نهائيا على المجموعات الإرهابية.

وأكد الرئيس الروسي أن الوضع فى سوريا يتحسن لصالح الجيش السورى، مشددا على أن عملية الرقة ستنجح.