بوتين: كوريا الشمالية تأكل العشب ولا تتخلى عن برنامجها النووي - صحيفة صدى الالكترونية

بوتين: كوريا الشمالية تأكل العشب ولا تتخلى عن برنامجها النووي
قال الرئيس الروسي بوتين إن العقوبات على كوريا الشمالية لن تفيد، فهم سيأكلون العشب ولن يتخلوا عن النووي، مشيرا إلى أن العقوبات لن تغير سلوك القيادة في بيونغ يانغ، مضيفا أن كوريا لن تتخلى عن برنامجها النووي إلا إذا شعرت بالأمان.
وأعلن في مؤتمر صحفي، تعليقا على الصدام القائم بين واشنطن وموسكو، سنقاضي الولايات المتحدة لانتهاكها مقراتنا الدبلوماسية، كما اتهم الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة بانعدام الثقافة السياسية.
وقال إن الحكومة السورية لا تستطيع مواجهة مهام ما بعد التسوية إلا بمساعدة المجتمع الدولى، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا يتغيّر جذريا لكن لم يتم القضاء نهائيا على المجموعات الإرهابية.
وأكد الرئيس الروسي أن الوضع فى سوريا يتحسن لصالح الجيش السورى، مشددا على أن عملية الرقة ستنجح.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 537 ] نشر منذ 4 دقائق
بوتين على حق كوريا الشمالية سيأكلون العشب ولن يتخلوا عن النووي مدى الحياة بل سيطورون الصواريخ و القنابل النووية المصغرة بغرض وضعها على الصواريخ وفى الطوربيدات الصاروخية بغرض تدمير حاملات الطائرات ولهم فى ذلك دول دمرت تماما مثل العراق وليبيا وسوريا دول لم تستطيع حماية نفسها وشعوبها من الاجتياح الخارجى والغزو ولو كان لديهم أسلحة نووية ما تجرأت دولة بالعالم على غزوهم كوريا الشمالية سوف تستمر فى التطوير العسكرى للابد وللامانة لدينا دول النخبة النووية لا تستطيع دولة غزوها مثل أمريكا / روسيا / الصين / انجلترا / فرنسا / كندا / الهند / باكستان / أسرائيل والان انضمت لهم كوريا الشمالية كقوة نووية عظمى