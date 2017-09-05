أمل حجازي تعتزل الغناء وترتدي الحجاب - صحيفة صدى الالكترونية

أمل حجازي تعتزل الغناء وترتدي الحجاب
أعلنت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ، اعتزال الغناء وارتداء الحجاب.
وقالت امل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” أنها تشعر ومنذ سنوات بألم داخلي بسبب الصراع الذي كانت تعيشه بين الفن والدين: “ وأخيراً يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين… منذ سنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت أعشقه ولم أكن أمتهنه كمهنة بل كان هواية وبين الدين على الرغم من أنني كنت قريبة داخلياً من الله عز وجل، ولكن بيني وبين نفسي كنت أعيش هذا الصراع وكنت أطلب من الله دائماً الهداية الكاملة ”.
وأضافت أمل حجازي إنها تعيش اليوم في عالم آخر، بعيد كل البعد عن مهنة الفن وأنه سيكون لها إطلالات قريبة لكن بشكل آخر، فكتبت: “ إنني لا أنتقص من مهنة الفن أو الفنانين، فهناك طبعاً الفن المحترم وفنانين محترمين كثر ولكني أتكلم عن ذاتي إنني الآن أشعر أنني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به وسيكون لي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل آخر”.
واختتمت أمل حجازي منشورها معلنة رسمياً اعتزالها الغناء وارتداء الحجاب، فقالت: “ أردت اليوم أن أعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب شكراً لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقاً هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل، جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعاً لحب الخير وطريق النور كان هذا القرار في يوم عرفة الحمدلله على هذه النعمة… أمل حجازي ”.
ونشرت سيدة تدعى ربى بسام منشوراً على صفحة أمل حجازي تؤكد ارتداء الأخيرة الحجاب، وأشارت إلى أنها قريبة أمل من عائلة زوجها، وعلقت بالقول: “ الله يهنيك ويفرحك متل ما فرحتينا.. بكل فخر واعتزاز مبروك أمل حجازي بسام لارتداءك الحجاب ”.
وأرفقت ربى المنشور بمجموعة صور لأمل حجازي، وهي ترتدي الحجاب.
يذكر أن آخر أعمال أمل حجازي الفنية كانت أغنية “كذبة كبيرة” من كلمات مارسيل مدور، ألحان اوميت سايان وتوزيع ايتكن كورت وناصر الأسعد.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يثبتك … وخير ما أخترتي …
وتظل أغنيتك الرائعة .. (( زمان .. أنت الأحلى ))
ابوبدر[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 ساعات
من خلال كلامها 😏 ما اظن انها تابت طالما انها ما زالت تمدح بالفن واهل الفن والغناء وانه ما كان مهنة وانه كان هواية يعني بعد مدة بترجع وتقول ايه!.
المصيبة انها تقول انه سيكون لها اطلالات قريبة يعني تمهد لماذا .؟
كله هياط .. لو فعلا كانت تبي التدين كان ما اهتمت لاحد ولا طلعت تتكلم
برق[ عدد التعليقات: 10781 ] نشر منذ 3 ساعات
الهادي الله
بس عسى هدايتها وطاعتها لله تكون صافيه وصادقه مو تعتزل على شان
زواج من غني وطلب منها التحجب او شي مثل كذا
نبغاه لله
ابوبدر[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانت صادق اخ برق . مثل هالاشكال وصوليين الدين عندهم وسيلة وصول لغرضهم وبعدها ولا كان فيه دين يعرفونه
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 54 دقيقة
ارجو من كان معه الكاسيت اشرطتها أن يكسرها أو بحرقها حتي لا تتحمل اثم واثم المستمعين أن كانت صادقة الله يثبتها ويتوب علي وعليها والمسلمين والمسلمات امين
loloa.[ عدد التعليقات: 5466 ] نشر منذ 45 دقيقة
ان الله يهدي من يشاء من عباده
الله يجعلها من التائيبن له والعائدين للصواب .
عزيز[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يهديكي ويثبتك
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 11 دقيقة
الف مبروك الله يديم عليكى نعمته
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 6 دقائق
الأمس سمعنا سهير رمزي تقلع الحجاب واليوم امل حجازي ترتدي الحجاب سبحان مقلب القلوب اللهم ثبتنا
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 5 دقائق
يارب مانسمع الشهر القادم امل تقلع😅😅
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 4 دقائق
يهدي من يشاء
ام نايف[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يهديكي جمال المرأه حجابها
ام عماد[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 2 دقيقتين
❤❤❤❤💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
عنود[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يتقبلها عنده من التائبين