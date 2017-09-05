أمل حجازي تعتزل الغناء وترتدي الحجاب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ، اعتزال الغناء وارتداء الحجاب.

وقالت امل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” أنها تشعر ومنذ سنوات بألم داخلي بسبب الصراع الذي كانت تعيشه بين الفن والدين: “ وأخيراً يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين… منذ سنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت أعشقه ولم أكن أمتهنه كمهنة بل كان هواية وبين الدين على الرغم من أنني كنت قريبة داخلياً من الله عز وجل، ولكن بيني وبين نفسي كنت أعيش هذا الصراع وكنت أطلب من الله دائماً الهداية الكاملة ”.

وأضافت أمل حجازي إنها تعيش اليوم في عالم آخر، بعيد كل البعد عن مهنة الفن وأنه سيكون لها إطلالات قريبة لكن بشكل آخر، فكتبت: “ إنني لا أنتقص من مهنة الفن أو الفنانين، فهناك طبعاً الفن المحترم وفنانين محترمين كثر ولكني أتكلم عن ذاتي إنني الآن أشعر أنني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به وسيكون لي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل آخر”.

واختتمت أمل حجازي منشورها معلنة رسمياً اعتزالها الغناء وارتداء الحجاب، فقالت: “ أردت اليوم أن أعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب شكراً لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقاً هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل، جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعاً لحب الخير وطريق النور كان هذا القرار في يوم عرفة الحمدلله على هذه النعمة… أمل حجازي ”.

ونشرت سيدة تدعى ربى بسام منشوراً على صفحة أمل حجازي تؤكد ارتداء الأخيرة الحجاب، وأشارت إلى أنها قريبة أمل من عائلة زوجها، وعلقت بالقول: “ الله يهنيك ويفرحك متل ما فرحتينا.. بكل فخر واعتزاز مبروك أمل حجازي بسام لارتداءك الحجاب ”.

وأرفقت ربى المنشور بمجموعة صور لأمل حجازي، وهي ترتدي الحجاب.

يذكر أن آخر أعمال أمل حجازي الفنية كانت أغنية “كذبة كبيرة” من كلمات مارسيل مدور، ألحان اوميت سايان وتوزيع ايتكن كورت وناصر الأسعد.