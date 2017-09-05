بالفيديو.. سائق شاحنة يدهس الرصيف الجانبي للوصول إلى الطريق السريع - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام سائق شاحنة بتجاوز مسارها المحدد والدخول إلى الطريق من خلال دهس الرصيف الجانبي في أحد الطرق السريعة في الرياض.

وأظهر الفيديو، الشاحنة تصعد فجأة على الرصيف الثاني للطريق أمام السيارات بعد صعودها على الرصيف الجانبي ودهسها الحاجز، حيث بّين ملتقطه أنه وقع في حي الحمراء بطريق الملك عبدالله في الرياض، فيما عبر مغردون عن غضبهم الشديد من قائد الشاحنة، داعين إلى توقيفه ومحاسبته.

وتفاعلت طوارئ أمانة الرياض مع المقطع داعيةً إلى تزويدها باسم الحي والشارع لاتخاذ الإجراء المناسب حيال السائق.