 ولي العهد يتكفل بعلاج الشيخ ربيع المدخلي - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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ولي العهد يتكفل بعلاج الشيخ ربيع المدخلي

ولي العهد يتكفل بعلاج الشيخ ربيع المدخلي
عادل الحربي(صدى):

تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعلاج الشيخ ربيع المدخلي أستاذ السنة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي، بعدما ساءت حالته الصحية.
وتعرض الشيخ ربيع المدخلي، لورم ضاغط على المعدة، ووجه الأمير محمد بن سلمان بنقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وقدمت عائلة الشيخ المدخلي الشكر لولي العهد على تلك المبادرة الكريمة، مؤكدين أنها ليست بمستغربة على ولاة الأمر في المملكة لحرصهم الدائم على رعاية العلماء والدعاة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2121 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يشفيه ويشفى مرضى المسلمين

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