فني سعودي يثير إعجاب المغردين لتفانيه في عمله " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

فني سعودي يثير إعجاب المغردين لتفانيه في عمله ” صورة “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فنيا يمارس عمله معلقا على عامود كهرباء، لإجراء أعمال صيانة وإصلاح.
ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، حيث أوضح أحد المغردين أن الفني يدعى عبدالله محمد زكري، ويعمل في كهرباء أبو عريش، وكان يقوم بعمل صيانة وإصلاح لبعض الوصلات في العامود، معبرين عن إعجابهم الكبير بتفاني الفني السعودي في عمله وحرصه على تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مبينين أنه نموذج للشباب السعودي المكافح، داعين إلى إعطاء الفرصة بشكل أكبر لأبناء الوطن في كافة المجالات.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2121 ] نشر منذ 26 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله
لاقوة الا بالله
وفقه الله وكثر من امثاله
هكذا هم الشباب السعودي الطموح
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33498 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يحفظه ويحميه من كل أذى ,, آمين ,,
,, هذا نموذج ، وغيره كثير في كافة القطاعات الخطره ، مثال : شركات البترول ومشتقاته ، الذين يعملون على قنابل موقوته ، ولكنهم يديرونها بكل كفاءه معتمدين على الله ثم على كفاءاتهم الفريده ,,
,, احييهم وأحيي هذا البطل المتفاني في عمله ,,