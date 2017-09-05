فني سعودي يثير إعجاب المغردين لتفانيه في عمله " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فنيا يمارس عمله معلقا على عامود كهرباء، لإجراء أعمال صيانة وإصلاح.

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، حيث أوضح أحد المغردين أن الفني يدعى عبدالله محمد زكري، ويعمل في كهرباء أبو عريش، وكان يقوم بعمل صيانة وإصلاح لبعض الوصلات في العامود، معبرين عن إعجابهم الكبير بتفاني الفني السعودي في عمله وحرصه على تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مبينين أنه نموذج للشباب السعودي المكافح، داعين إلى إعطاء الفرصة بشكل أكبر لأبناء الوطن في كافة المجالات.