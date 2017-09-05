الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط المملكة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي ” مكة المكرمة – المدينة المنورة “, كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المناطق ” عسير الباحة – الباحة – جازان – مكة المكرمة “.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .