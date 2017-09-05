 الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم
نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط المملكة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي ” مكة المكرمة – المدينة المنورة “, كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المناطق ” عسير الباحة – الباحة – جازان – مكة المكرمة “.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2121 ] نشر منذ 25 دقيقة

اللهم ارحمنا برحمته وانزل علينا الغيث

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