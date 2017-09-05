الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط المملكة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي ” مكة المكرمة – المدينة المنورة “, كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المناطق ” عسير الباحة – الباحة – جازان – مكة المكرمة “.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2121 ] نشر منذ 25 دقيقة
اللهم ارحمنا برحمته وانزل علينا الغيث