متطوعة بـ" غوث " تروي واقعة إنقاذ رجل أمن أصيب بوعكة خلال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مسؤولة بجمعية غوث التطوعية، قصة إنقاذها لرجل أمن أصيب بوعكة صحية خلال أدائه مهامه في خدمة حجاج بيت الله الحرام على إحدى بوابات قطار المشاعر في يوم عرفة، لافتةً إلى أنها تعاملت مع حالته وقدمت له الإسعافات اللازمة.

وأوضحت مسؤولة القسم النسائي للجمعية بالمنطقة الغربية المهندسة سميرة اللهيبي، أنها لاحظت شعور أحد رجال الأمن بالتعب الشديد خلال متابعته حركة سير الحجاج على إحدى بوابات قطار المشاعر، لتسارع في التعامل مع حالته من خلال قياس الضغط له ليتبين انخفاضه والسبب أنه كان صائماً.

وأضافت اللهيبي أنها أعطت الجندي بعض حبات الزيتون لمساعدته في رفع الضغط، وأعدت له طعام وزودته بماء وعصير، كما ساعدته على الصعود لسيارة الإسعاف الخاصة بالجمعية للحصول على راحة قبل عودته للعمل مرة أخرى.