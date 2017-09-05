بالفيديو.. أنيس نقاش يفضح مخططات تنظيم الحمدين لتفكيك المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف الإرهابي أنيس نقاش، عن مخططات تنظيم الحمدين وخاصة أمير قطر السابق حمد بن خليفة، ضد المملكة، مؤكدا أنه كان يعمل على تفكيك السعودية.

وأكد نقاش أن قطر تعمل مع الإدارة الأمريكية السابقة على تغيير المنطقة، مثلما فعلت في تغيير النظام في مصر وسوريا وليبيا، موضحا أن الربيع العربي الشريك الأساسي فيه هو قطر بالتمويل والتحريض.

وأشار نقاش إلى أن قناة الجزيرة القطرية، هي الذراع الأساسية للدبلوماسات القطرية، مؤكدا قدرة سيطرتها على العقول، قائلا: ” هي الفتنة أشد من القتل، تستطيع عمل تيارات فكرية وسياسية وتقود في المنطقة أهم من السي أي إيه “.