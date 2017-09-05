 بالفيديو.. أنيس نقاش يفضح مخططات تنظيم الحمدين لتفكيك المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 5

    سبتمبر

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بالفيديو.. أنيس نقاش يفضح مخططات تنظيم الحمدين لتفكيك المملكة

بالفيديو.. أنيس نقاش يفضح مخططات تنظيم الحمدين لتفكيك المملكة
طلال الضوي(صدى):

كشف الإرهابي أنيس نقاش، عن مخططات تنظيم الحمدين وخاصة أمير قطر السابق حمد بن خليفة، ضد المملكة، مؤكدا أنه كان يعمل على تفكيك السعودية.
وأكد نقاش أن قطر تعمل مع الإدارة الأمريكية السابقة على تغيير المنطقة، مثلما فعلت في تغيير النظام في مصر وسوريا وليبيا، موضحا أن الربيع العربي الشريك الأساسي فيه هو قطر بالتمويل والتحريض.
وأشار نقاش إلى أن قناة الجزيرة القطرية، هي الذراع الأساسية للدبلوماسات القطرية، مؤكدا قدرة سيطرتها على العقول، قائلا: ” هي الفتنة أشد من القتل، تستطيع عمل تيارات فكرية وسياسية وتقود في المنطقة أهم من السي أي إيه “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33498 ] نشر منذ 14 دقيقة

صح كلامك ,,

,, بدأ الفخار يكسر بعضه ,, أعترف عليهم حليفهم او قل ربيبهم ,,

,, الحمد لله ، كلمة الحق تعلو ولا يُعلى عليها ,,

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