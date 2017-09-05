 الأمير خالد الفيصل يوجه رسالة للمواطنين " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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الأمير خالد الفيصل يوجه رسالة للمواطنين ” صورة “

الأمير خالد الفيصل يوجه رسالة للمواطنين ” صورة “
علي القحطاني(صدى):

وجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، رسالة هامة بخط يده للمواطنين، ولكل من نافح ودافع عنه، عبر فيها عن اعتزازه بكل مواطن يفتخر بسعوديته وعروبته وإسلامه.
وقال الفيصل في رسالته: ” إلى كل من غمرني بسعوديته العربية الإسلامية، أقدم اعتزازي، خالد الفيصل “.
وتداول المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تيوتر، رسالة أمير مكة حيث عبروا عن حبهم للفيصل واعتزازهم بجهوده في تطوير العاصمة المقدسة، وإشرافه على راحة ضيوف الرحمن تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 666 ] نشر منذ 49 دقيقة

كيف لا تنغمر يادايم السيف بحب السعوديين
فارس كل ميدان وابن فيصل بن عبد العزيز
واخو سعود الفيصل رحمة الله
إذا لم نهب للدفاع عنك عن من ندافع حفظك الله

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