400 قتيل حصيلة هجمات بوكو حرام منذ أبريل - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

أعلنت منظمة العفو الدولية ” أمنستي “، أمس الاثنين، أن هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية، أوقعت في الأشهر الخمسة الماضية منذ شهر أبريل، نحو 400 قتيل مدني، أي أكثر من ضعف حصيلة الأشهر الخمسة التي سبقت.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، إن ازدياد الهجمات والاعتداءات الانتحارية من قبل بوكو حرام في الكاميرون ونيجيريا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 381 مدنيًا في الأشهر الخمسة الماضية.

وأضاف البيان أنه من شهر مايو وحتى شهر أغسطس بلغ عدد الضحايا المدنيين سبعة أضعاف الحصيلة المسجلة في الأشهر الأربعة التي سبقت. وفي شهر أغسطس لوحده أحصي سقوط 100 قتيل في صفوف المدنيين بنيجيريا.

ولفتت المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن العدد الفعلي للضحايا هو أكبر على الأرجح، لأنه لم يتم تسجيل كل الهجمات بالضرورة. وقتل 20 ألف شخصًا على الأقل في أعمال العنف المستمرة منذ 2009، التي شردت أكثر من 2,6 مليون شخصًا. وأسفر النزاع بين الجيش النيجيري وبوكو حرام منذ 2009، عن أكثر من 20 الف قتيل و 2,6 مليون نازح.