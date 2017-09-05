إجراء ١٠٢ عملية قسطرة للجلطات القلبية الحادة خلال ١٢ يوما بمدينة الملك عبدالله - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تمكنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من إجراء ١٠٢ عملية قسطرة علاجية للجلطات القلبية الحادة خلال ١٢ يوما منذ مطلع شهر ذو الحجة وحتى اليوم الثاني عشر منها ٧٢ حاجاً و ٣٠ من غير الحجاج .

وأوضح الدكتور نجيب جاها رئيس مركز القلب بالمدينة الطبية، أنه في هذه الحالات يتطلب التدخل السريع خلال ٦٠ دقيقة منذ وصول المريض للطوارئ بمدينة الملك عبدالله الطبية أو ١٢٠ دقيقة منذ أن تتم معاينة المريض في المستشفيات المحولة له إلى أن تتم له عملية التوسعة بالبالون عن طريق القسطرة بالمدينة الطبية.

وأضاف أن هذه الجلطات الحادة تحدث نتيجة الانغلاق الكامل للشريان التاجي مما يحتاج الى فتح الشريان بالبالون ووضع الدعامات له.