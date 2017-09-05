بالفيديو.. شابان يوثقان النهاية المؤلمة لاستعراضهما المتهور بالسيارة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق النهاية التي تعرض لها شابان أثناء استعراض أحدهما المتهور بسيارته على أحد الطرق، حيث قاد السيارة بسرعة كبيرة قبل أن يتعرض لحادث.

وأظهر الفيديو، شابا يقود سيارته بسرعة كبيرة ويتجاوز السيارات فيما يقوم زميله بتصويره، قبل أن يفاجأ بسيارة أمامه فشل في تفاديها بعد فقدانه السيطرة على مركبته، ليصطدم بها.