بالفيديو.. شابان يوثقان النهاية المؤلمة لاستعراضهما المتهور بالسيارة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شابان يوثقان النهاية المؤلمة لاستعراضهما المتهور بالسيارة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق النهاية التي تعرض لها شابان أثناء استعراض أحدهما المتهور بسيارته على أحد الطرق، حيث قاد السيارة بسرعة كبيرة قبل أن يتعرض لحادث.
وأظهر الفيديو، شابا يقود سيارته بسرعة كبيرة ويتجاوز السيارات فيما يقوم زميله بتصويره، قبل أن يفاجأ بسيارة أمامه فشل في تفاديها بعد فقدانه السيطرة على مركبته، ليصطدم بها.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18655 ] نشر منذ 2 ساعتين
إن ساء الله أنهم راااحوا قطع
هم ومن يشجعهم ويعزز لهم سواء فالتعلقات او التجمهر
هذيلن سببو مآسي لآسر كثيرة
فقدت معيلها واحباءها.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 666 ] نشر منذ 46 دقيقة
خل الهياط ينفعك
حقك وما جاك تستاهل