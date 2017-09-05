 الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية يناقشان التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

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الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية يناقشان التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية يناقشان التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية
واشنطن(صدى):

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مكالمة هاتفية مزاعم كوريا الشمالية في إجرائها تجربة لقنبلة هيدروجينية.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترمب وميركل أدانا استمرار سلوك كوريا الشمالية المتهور والخطير، مؤكدين أهمية التنسيق الوثيق في الأمم المتحدة لمواجهة هذه التجارب.
وأوضح ترمب أن هذا الاستفزاز الأخير لا يؤدي إلا إلى زيادة عزم المجتمع الدولي على التصدي لأنشطة كوريا الشمالية المحظورة، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات لمعالجة تهديد كوريا الشمالية مطروحة على الطاولة.

 


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