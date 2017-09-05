أفغانستان تدين " القتل الجماعي " لمسلمي الروهنغيا - صحيفة صدى الالكترونية

أفغانستان تدين ” القتل الجماعي ” لمسلمي الروهنغيا
أدانت أفغانستان، مساء أمس الإثنين، عمليات ” القتل الجماعي ” لمسلمي الروهنغيا في أراكان غربي ميانمار.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان إن ” جمهورية أفغانستان الإسلامية تستنكر بأقوى العبارات المجزرة التي يرتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي الروهنغيا “.
وأضافت أن ” وزارة الخارجية، إذ تدين بشدة الهجمات الوحشية واللاإنسانية التي يرتكبها الجيش، تدعو الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم إلى أن تعير اهتمامًا جديًا إلى الإبادة الجماعية والمذابح بحق المسلمين، والمضطهدين في ميانمار “.
طلال600[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 22 دقيقة
انا ادين مافايدة ادانه من قتل قطع روؤس كلاب البوذيه الانجاس الي بيحاربوا الاسلام المسلمين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12713 ] نشر منذ 11 دقيقة
وين جماعة القاعده والدواعش اللي يدعون انهم اسلاميين وكذلك جماعة الاخوان عن ما يحدث للمسلمين في بورما من قتل وتشريد لماذا لم يذهبوا لمساعدتهم والذود عنهم ان كان هذه الجماعات فعلا اسلاميه ام انهم عملاء للمخابرات الامريكيه الصهيونيه ضد المسلمين في جزيرة العرب من اليمن الى بلاد الشام
لم نرى ان هذه الجماعات التي تدعي الاسلام انها دافعت عن المضلومين في بورما وفي ايران وفي غيرها من الدول التي يتعرض المسلمون فيها للقتل والتشريد . الى متى تفيق هذه الجماعات وتعي انها العوبه في يد اعداء الاسلام والعرب .