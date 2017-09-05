أفغانستان تدين " القتل الجماعي " لمسلمي الروهنغيا - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

أدانت أفغانستان، مساء أمس الإثنين، عمليات ” القتل الجماعي ” لمسلمي الروهنغيا في أراكان غربي ميانمار.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان إن ” جمهورية أفغانستان الإسلامية تستنكر بأقوى العبارات المجزرة التي يرتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي الروهنغيا “.

وأضافت أن ” وزارة الخارجية، إذ تدين بشدة الهجمات الوحشية واللاإنسانية التي يرتكبها الجيش، تدعو الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم إلى أن تعير اهتمامًا جديًا إلى الإبادة الجماعية والمذابح بحق المسلمين، والمضطهدين في ميانمار “.