 ترمب يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية الرد على تجربة بيونج يانج النووية - صحيفة صدى الالكترونية

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ترمب يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية الرد على تجربة بيونج يانج النووية

ترمب يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية الرد على تجربة بيونج يانج النووية
واشنطن(صدى):

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن, رد الحلفاء على مزاعم كوريا الشمالية في إجرائها تجربة لقنبلة هيدروجينية.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن الجانبين أكدا على التهديد الخطير الذي تشكله الاستفزازات الأخيرة لكوريا الشمالية على العالم بأسره.
كما اتفقا على زيادة الضغط على كوريا الشمالية باستخدام كل الوسائل المتاحة، متعهدين على تعزيز القدرات العسكرية المشتركة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33489 ] نشر منذ 31 دقيقة

طيب ورونا ركضكم باالسروال ,,

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