بالفيديو.. حادث مروع لأسرة على طريق الرين لعدم وجود علامات إرشادية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حادث مروع لأسرة على طريق الرين لعدم وجود علامات إرشادية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وقوع حادث مروري مروع لأسرة بسبب عدم وجود علامات إرشادية على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين باتجاه بيشة.
وأظهر الفيديو حجم الضرر الذي وقع على سيارة عائلية كانت قادمة على طريق الملك سلمان مع طريق الرين ومتجهة باتجاه مخرج بيشة، حيث تسبب عدم وضوح انقطاع الطريق الذي ينقسم حينها إلى اتجاهين يمينا ويسارا في وقوعها في التراب أماماً، ومن ثم انقلابها.
وتفاعلت الجهات المختصة مع الحادث، لتتم معالجة عيوب تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين بوضع عيون قطط ومصدات توضح انقطاع الطريق، مؤكدين إجراء تحقيقات عاجلة لمحاسبة المهندس المختص الذي قام بتصميم الطريق وتسبب في الحادث المؤلم.
تنبيه للقادمين من الرياض باتجاه أبها عن #طريق_الرين عند مخرج #بيشة
Cc @SaudiTransport
للاطلاع والاصلاح ومحاسبة المهندس المسؤول عن هذا المخرج pic.twitter.com/jLuE9Os4LM
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 2, 2017
2️⃣ تم معالجة عيوب التقاطع بوضع عيون قطط ومصدات (عبر @salemAl46257858)
وما زلنا ننتظر محاسبة المهندس الذي قام بتصميم الطريق وتسبب بحادث مؤلم pic.twitter.com/NVsUvC7hw1
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 4, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33489 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,
,, أتمنى أن يكونوا سالمين ,, وربنا يخلف علينا وعليهم ,, آمين ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8502 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18647 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا الطريق أنا دائمآ اجي معه
أخس طريق ولا قد مريت منه الا والحوادث والأموات قدامي
على مدار ال٢٤ساعة.