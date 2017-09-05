 بالفيديو.. حادث مروع لأسرة على طريق الرين لعدم وجود علامات إرشادية - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو.. حادث مروع لأسرة على طريق الرين لعدم وجود علامات إرشادية

بالفيديو.. حادث مروع لأسرة على طريق الرين لعدم وجود علامات إرشادية
محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وقوع حادث مروري مروع لأسرة بسبب عدم وجود علامات إرشادية على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين باتجاه بيشة.
وأظهر الفيديو حجم الضرر الذي وقع على سيارة عائلية كانت قادمة على طريق الملك سلمان مع طريق الرين ومتجهة باتجاه مخرج بيشة، حيث تسبب عدم وضوح انقطاع الطريق الذي ينقسم حينها إلى اتجاهين يمينا ويسارا في وقوعها في التراب أماماً، ومن ثم انقلابها.
وتفاعلت الجهات المختصة مع الحادث، لتتم معالجة عيوب تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين بوضع عيون قطط ومصدات توضح انقطاع الطريق، مؤكدين إجراء تحقيقات عاجلة لمحاسبة المهندس المختص الذي قام بتصميم الطريق وتسبب في الحادث المؤلم.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33489 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,

,, أتمنى أن يكونوا سالمين ,, وربنا يخلف علينا وعليهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 8502 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,

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