بالفيديو.. حادث مروع لأسرة على طريق الرين لعدم وجود علامات إرشادية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وقوع حادث مروري مروع لأسرة بسبب عدم وجود علامات إرشادية على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين باتجاه بيشة.

وأظهر الفيديو حجم الضرر الذي وقع على سيارة عائلية كانت قادمة على طريق الملك سلمان مع طريق الرين ومتجهة باتجاه مخرج بيشة، حيث تسبب عدم وضوح انقطاع الطريق الذي ينقسم حينها إلى اتجاهين يمينا ويسارا في وقوعها في التراب أماماً، ومن ثم انقلابها.

وتفاعلت الجهات المختصة مع الحادث، لتتم معالجة عيوب تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين بوضع عيون قطط ومصدات توضح انقطاع الطريق، مؤكدين إجراء تحقيقات عاجلة لمحاسبة المهندس المختص الذي قام بتصميم الطريق وتسبب في الحادث المؤلم.

تنبيه للقادمين من الرياض باتجاه أبها عن #طريق_الرين عند مخرج #بيشة

Cc @SaudiTransport

للاطلاع والاصلاح ومحاسبة المهندس المسؤول عن هذا المخرج pic.twitter.com/jLuE9Os4LM — طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 2, 2017