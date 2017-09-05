بالصور.. " مدى " تحذر من تمرير بطاقة الصراف الآلي على جهاز المحاسبة بالمتاجر - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ” مدى ” تحذر من تمرير بطاقة الصراف الآلي على جهاز المحاسبة بالمتاجر
حذرت الشبكة السعودية للمدفوعات ” مدى “، مساء أمس الاثنين، من تمرير بطاقة الصراف الآلي على جهاز المحاسبة الخاص بالمتاجر بعد الدفع، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون حيلة لعمليات تزوير واحتيال.
وأوضحت ” مدى ” أن هذا الإجراء ليس جزءًا من عمليات الدفع بالبطاقة إطلاقًا، مؤكدة أنها قد تعرّض بيانات العميل لخطر التسريب أو لتنفيذ عمليات دفع مزوّرة.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8502 ] نشر منذ 1 ساعة
انتم مثل اللي يقول اسرقوهم ومرروا بطاقاتهم ع الاجهززززززززززززززززززززززه