بالصور.. " مدى " تحذر من تمرير بطاقة الصراف الآلي على جهاز المحاسبة بالمتاجر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذرت الشبكة السعودية للمدفوعات ” مدى “، مساء أمس الاثنين، من تمرير بطاقة الصراف الآلي على جهاز المحاسبة الخاص بالمتاجر بعد الدفع، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون حيلة لعمليات تزوير واحتيال.

وأوضحت ” مدى ” أن هذا الإجراء ليس جزءًا من عمليات الدفع بالبطاقة إطلاقًا، مؤكدة أنها قد تعرّض بيانات العميل لخطر التسريب أو لتنفيذ عمليات دفع مزوّرة.