الأمم المتحدة تؤكد أهمية الدبلوماسية في الرد على تجربة كوريا الشمالية النووية - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

طالبت الأمم المتحدة، كوريا الشمالية بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، ووقف الاختبارات النووية التي تنتهك بشكل خطير تعهداتها وتقوض الأمن الإقليمي والدولي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لمجلس الأمن الدولي جيفري فيلتمان في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن في جلسته الاستثنائية اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإعلان كوريا الشمالية إجراء سادس تجاربها النووية مؤخرًا: إن هذه التطورات الخطرة تتطلب استجابة شاملة من أجل كسر دائرة الاستفزاز من كوريا الشمالية, مذكرًا بأن ضمان فعالية هذه الاستجابة يتطلب أن تتضمن دبلوماسية جريئة وحكيمة.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يعول على المجلس في أن يبقى متحدًا ليتخذ الإجراء المناسب، مؤكدًا أهمية الاستجابة للحتميات الإنسانية بغض النظر عن الوضع السياسي وأن شعب كوريا الشمالية يعتمد على المجتمع الدولي لتوفير المساعدة الإنسانية للمحتاجين.

وتعد جلسة مجلس الأمن هي الجلسة الطارئة الثانية التي يعقدها حول كوريا الشمالية خلال أقل من أسبوع، والعاشرة التي يناقش فيها المجلس التطورات المتعلقة ببيونج يانج أثناء العام الحالي.