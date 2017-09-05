أبا الخيل يكشف عدد حالات وفيات الأطفال في العامين الأخيرين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تسجيل ست حالات وفيات أطفال في العامين الأخيرين؛ بسبب تعنيف الآباء.

وقال ” أبا الخيل ” ، لبرنامج ياهلا على شاشة ‫روتانا خليجية الليلة، ‏معلقا على انتشار فيديو لشخص يعنف طفلاً بأحد الأسواق التجارية في المنطقة الشرقية أمس: ” قمنا بمخاطبة إمارة المنطقة الشرقية صباح اليوم، وزرنا المركز التجاري لفحص الكاميرات ونسقنا مع شرطة الخبر ” .

وأضاف: ” إلى الآن لا توجد لدينا أي معلومات حول جنسيته ” ، مشيرًا إلى أنه تم تكليف شرطة الُخبر بالتعرف على هوية مرتكب هذه الجريمة لمحاسبته على عمله المشين تجاه الطفل.

وتوقع الوصول إلى المعنف خلال الساعات القليلة القادمة، بعد توجيه أمير المنطقة الشرقية بسرعة القبض على هذا الشخص، واصفًا الحادثة بأنها حالة تعنيف شديد ونوع من الإجرام لأنها تعنيف جسدي واضح، شكلت تهديدًا على صحة الطفل معربًا عن قلقهم على سلامته، لافتًا إلى أن النظام الصادر بأمر سامٍ كريم واضح بمعاقبة الأشخاص الذين يمارسون التعنيف.

وعن الإجراءات المتبعة من قِبل وزارة العمل في حالات تعنيف الأطفال، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة: أولاً يتم التأكد من سلامة الطفل بالفحص عليه بالمستشفى، ثم يتم التنسيق بين الوزارة وشرط المناطق بعدها يتم رفع تقرير بالواقعة إلى النيابة العامة ومن ثم تحويلها إلى القضاء لإصدار الأحكام المناسبة.

وأضاف: لدينا اختصاصيون اجتماعيون واختصاصيات، لمتابعة الحالات المعنفة لفترات طويلة جدًا، مع وضع ضمانات مشددة 100‎%‎ على أسرهم، بعدم تكرار العنف أبدًا.