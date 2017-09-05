السبهان: على اللبنانيين تحديد موقفهم من " حزب الشيطان " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ندد وزير الدولة لشؤن الخليج العربي، ثامر السبهان، بأفعال ميليشيا حزب الله وأدان أفعاله وجرائمه الإرهابية واصفاً إياه بحزب الشيطان.

وقال السبهان في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس إثارة على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية ” .

وأشاد ” السبهان ” بالجيش اللبناني على حسابه الرسمي أيضا مؤكدا على أنه لا يحمي البلاد غير مؤسساتها الرسمية.