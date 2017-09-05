السبهان: على اللبنانيين تحديد موقفهم من " حزب الشيطان " - صحيفة صدى الالكترونية

السبهان: على اللبنانيين تحديد موقفهم من ” حزب الشيطان “
ندد وزير الدولة لشؤن الخليج العربي، ثامر السبهان، بأفعال ميليشيا حزب الله وأدان أفعاله وجرائمه الإرهابية واصفاً إياه بحزب الشيطان.
وقال السبهان في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس إثارة على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية ” .
وأشاد ” السبهان ” بالجيش اللبناني على حسابه الرسمي أيضا مؤكدا على أنه لا يحمي البلاد غير مؤسساتها الرسمية.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 1 ساعة
حزب الشيطان …مسيطر على مفاصل لبنان…
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 49 دقيقة
كفو يالسبهان
والله انك بطران
فعلا يجب على اللبنانيين تحديد موقفهم
مع او ضد حزب الدعاره والمخدرات
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 43 دقيقة
السبهان يصلح وزير خارجيه سراحه مشاء الله عليه .
الواقع[ عدد التعليقات: 5061 ] نشر منذ 32 دقيقة
مشكلة كبرى حينما تم الصمت عن تسليح مليشا داخل الدولة او اي حزب كان او جماعة بسلاح وعتاد ثقيل وصواريخ بمختلف أنواعها هذه كارثة في لبنان ويجب على الجيش اللبناني ان يكون أقوى من هذه المليشيا ويكون السلاح بيد الدولة فقط والا بقي البلد مرتهن لهذا الحزب الاجرامي العميل