إنيستا يقترب من تجديد عقده مع برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اقترب آندرياس إنيستا قائد وصانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني من تجديد عقده مع ناديه الكتالوني، ليضع حداً لشائعات رحيله، والذي من المرجح أن ينتقل لخوض تجربة جديدة مع فريقٍ آخر.

وحسب صحيفة “ سبورت ” فإن برشلونة لم يقدم حتى الآن أي عرضٍ لتجديد عقد القائد أندريس إنييستا، حيث إن إدارة النادي فضلت التركيز على أولوية تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ونقلًا عن نفس المصدر فإن إدارة برشلونة كانت قد تواصلت مع أندريس إنييستا في وقتٍ سابق من الموسم الماضي وعبرت عن رغبتها في تجديد عقده، وعلى الرغم من مرور أشهر لكن اللاعب هادئ، ولا زال على ثقة في وصول عرض لتجديد عقده قبل نهاية العام.

وينتهي عقد أندريس إنييستا (33 سنة) مع برشلونة مع حلول صيف 2018، وهو الذي سيجعل بإمكانه التوقيع مع أي نادٍ في صفقة انتقال حر مجانية ابتداءً من يناير المقبل في حالة عدم حصوله على عقدٍ جديد.