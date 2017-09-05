 بالصور.. نشاطات المتطوعات يتقن 6 لغات في الحرم المكي - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالصور.. نشاطات المتطوعات يتقن 6 لغات في الحرم المكي

بالصور.. نشاطات المتطوعات يتقن 6 لغات في الحرم المكي
نايف السالم(صدى):

أوضحت إحدى المتطوعات لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1438هـ، عن نوعية المتطوعات اللاتي يتم اختيارهن والأنشطة التي يقمن بها.

وقالت مشاعل الشمراني، إن فريق المتطوعات يضم مجموعة من الفتيات يتقنّ 6 لغات مختلفة بجانب اللغتين العربية والإنجليزية، وهذا الأمر تحصلن عليه بعد تجربة تراكمية دامت 14 عاماً في العمل التطوعي.

وتابعت، أن 98% من المتطوعات من التخصصات الصحية، ما بين طبيبات وممرضات وصيدلانيات وطالبات طب طوارئ بجميع المراحل الدراسية، وقدمن من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى وجود كادر إحصائي ملازم للفريق.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 1 ساعة

بوركت الجهود وسددت الخطى …

[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 1 ساعة

ودمتم في رعاية المولى

[ عدد التعليقات: 33480 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجزاكن خير ,, ويجعله في ميزان حسناتكن ,, آمين ,,

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