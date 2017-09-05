بالصور.. نشاطات المتطوعات يتقن 6 لغات في الحرم المكي - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. نشاطات المتطوعات يتقن 6 لغات في الحرم المكي
أوضحت إحدى المتطوعات لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1438هـ، عن نوعية المتطوعات اللاتي يتم اختيارهن والأنشطة التي يقمن بها.
وقالت مشاعل الشمراني، إن فريق المتطوعات يضم مجموعة من الفتيات يتقنّ 6 لغات مختلفة بجانب اللغتين العربية والإنجليزية، وهذا الأمر تحصلن عليه بعد تجربة تراكمية دامت 14 عاماً في العمل التطوعي.
وتابعت، أن 98% من المتطوعات من التخصصات الصحية، ما بين طبيبات وممرضات وصيدلانيات وطالبات طب طوارئ بجميع المراحل الدراسية، وقدمن من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى وجود كادر إحصائي ملازم للفريق.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 1 ساعة
بوركت الجهود وسددت الخطى …
درة البسامي[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 1 ساعة
ودمتم في رعاية المولى
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33480 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاكن خير ,, ويجعله في ميزان حسناتكن ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17660 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويهم ويوفقهم ويتقبل منهم جميع