وصول نصف مليون لاجئ إلى جزر اليونان - صحيفة صدى الالكترونية

أثينا(صدى):

وصل نحو نصف مليون مهاجر ولاجئ منذ الجمعة، إلى الجزر اليونانية ببحر إيجه القريبة من السواحل التركية، وفقاً لما أعلنته اليوم الإثنين، الحكومة اليونانية.

ووصل تحديدا خلال تلك الأيام الثلاث، 493 مهاجراً، منهم 305 إلى جزيرة ليسبوس و159 إلى ساموس، و29 إلى كيوس، وبينهم أيضاً 186 شخصاً تم إنقاذهم، وفقاً لبيانات خفر السواحل، في عمليتي إنقاذ في ليسبوس وكيوس، وخلال الفترة نفسها، أعيد إلى تركيا 286 مهاجراً ولاجئاً.

وفي الوقت الراهن، هناك نحو 13 ألف شخص بالجزر اليونانية بعد اتفاق الإعادة الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016، وأكثر من 60 ألف بكامل الأراضي اليونانية.

وتستعد اليونان لاستقبال مجموعات الإعادة الأولى من ألمانيا للاجئين الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي بعد مارس 2016، وينص بروتوكول دبلن الذي أعيد العمل به بعد تعليقه في 2011 ، على ضرورة أن يقدم اللاجئون طلبات لجؤهم في البلد الذين دخلوا من خلاله إلى الاتحاد الأوروبي.