ماكرون للصحافيين: ليسوا محور اهتمامي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، اللوم إلى الصحافيين الذين قال إنهم ” يبالغون بالاعتداد بأنفسهم ولا يولون اهتماما كافيا بالبلد ” عندما سأله مراسلو قناة ” فرانس 2 ” العامة عن سبب إقلاله من التصريحات الإعلامية.

وقال ماكرون للصحافي الذي سأله لماذا هو مقل في حديثه للإعلام، إن ” الصحافيين ليسوا محور اهتمامي، أنا أولي اهتمامي للفرنسيين، هذا ما يجب فهمه ” .

ولدى سؤاله على هامش زيارته لمدرسة في جنوب فرنسا مع بدء الموسم الدراسي، قال ماكرون إن الأولى بالصحافيين الاهتمام باثني عشر مليون طفل عادوا إلى المدرسة، بدلاً من طرح أسئلة عليه حول تواصله مع الإعلام.

وأضاف ” لكن الصحافيين لديهم مشكلة. إنهم شديدو الاعتداد بأنفسهم ولا يولون اهتماماً كافياً بالبلد. حدثوني عن الفرنسيين ” .