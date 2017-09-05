محمد نور يفتح النار على مذيع الجزيرة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعرب نجم نادي الاتحاد السابق، محمد نور، عن سعادته البالغة بالنجاح الباهر الذي حققه موسم الحج خلال العام الحالي، مؤكدًا أن نجاح موسم الحج ألجم المتربصين، وأنه كان في قلب مكة المكرمة، وتابع بشكل شخصي فرحة الحجيج بالخدمات المميزة التي تم تقديمها لهم.

ونشر محمد نور تغريدات متتابعة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” ، قال من خلالها: ” الحمدلله.. الحمدلله على النجاح الباهر الذي حققه حج هذا العام.. التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين “ يحفظه الله ” على تكلل الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة بالنجاح.. تهنئة لمقام سمو ولي العهد “ يحفظه الله ” على هذا الموسم الناجح بكل المقاييس ” .

وأضاف: ” رغم كل التحديات.. نجح موسم الحج وألجم المتربصين، ومن قلب مكة المكرمة تابعت فرحة الحجيج بالخدمات المميزة التي تقدم لهم.. مبروك للحجاج اكتمال حجهم، وتقبل الله من الجميع طاعاتهم ” .

ووصف محمد نور مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم بأنه ” أفاق ” ، وذلك بعدما زعم أن للكعبة أبوابًا وعليها أسماء الملوك السعوديين، وقال النجم الاتحادي: ” يقول الأفاق فيصل القاسم إن للكعبة أبوابًا وع ليها أسماء الملوك السعوديين، وبكل أسف فقد عرى نفسه، لأن للكعبة بابًا واحدًا ” .

وفي سياق آخر، تحدث نجم المنتخب السعودي السابق عن المباراة المرتقبة غدًا الثلاثاء أمام المنتخب الياباني في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018، حيث قدم شكره إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد توجيهات سموه بفتح مدرجات ملعب الجوهرة بالمجان أمام الجماهير السعودية.

وقال محمد نور: ” كل الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على الدعم الكبير للأخضر بفتح مدرجات ملعب الجوهرة للجماهير، في بادرة ليست مستغربة من سموه.. اعتدنا من سمو الأمير محمد بن سلمان وقفاته مع مسيرة الوطن ونجاحاته في كل المجالات ” .

وأكد الأسطورة الاتحادية أن غدًا يوم الصقور، وأضاف: ” بغض النظر عما ستسفر عنه مباراة أستراليا وتايلاند.. فأنتم تحتاجون للروح فقط وستنجحون في تحدي الصعاب وستحققون المراد ” .

ورفض محمد نور الحملة التي حدثت على لاعبي الأخضر، وخاصة محمد السهلاوي، بعد هزيمة السعودية الماضية أمام المنتخب الإماراتي، وقال: ” لست مع الحملة التي شنت على اللاعبين، خاصة محمد السهلاوي، فهو الهداف الذي اختصر الزمن بالإنجازات، ونعول عليه وعلى زملائه الكثير غداً ” ، مختتما بقوله: “ ما يحتاجه نجوم الأخضر هو الدعم والتشجيع وبث الحماس.. لأن اللاعب يبقى لاعبًا ” .

