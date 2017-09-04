الأخضر يختتم تحضيراته لمباراة اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الأثنين تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وذلك وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، والأمين العام بالاتحاد عادل البطي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد حمد الصنيع.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلاها تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، عقبها أجرى اللاعبون تمارين على التمرير، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.