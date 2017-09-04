تقرير: الآيفون الخاص بـ " ترامب " لا يوجد به متصفح إنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

تقرير: الآيفون الخاص بـ ” ترامب ” لا يوجد به متصفح إنترنت
أفاد تقرير نشرته ” نيويورك تايمز ” بأن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مولع بكتابة تغريدات هامة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ولكن ذلك لا يعني وجود متفصح للإنترنت على جواله ” آيفون ” .
وأوضح التقرير أن ” ترامب ” لا يستخدم جهاز حاسوب نقال ” لابتوب ” كما أن جوال الآيفون الخاص به لا يوجد به متصفح إنترنت.
وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد أكدوا في وقت سابق هذا العام أن ” ترامب ” قد بدأ استخدام ” آيفون ” كتغيير لجواله من ” سامسونج جالاكسي إس 3 ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 13 دقيقة
طيب ..
,, احفظ نفسك من الإختراق ,, لا يخترقونك المشافيح ,,
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 8076 ] نشر منذ 6 دقائق
الآيفون الخاص بـ ” ترامب » لا يوجد به متصفح إنترنت🤔
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مدري كم مديله ياترمب🤠 لايكون نفس الآيفون اللي أستخدمه آيفون أبوكشاف🤣🤣🤣😜