 تقرير: الآيفون الخاص بـ " ترامب " لا يوجد به متصفح إنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 4

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. تقرير: الآيفون الخاص بـ ” ترامب ” لا يوجد به متصفح إنترنت

تقرير: الآيفون الخاص بـ ” ترامب ” لا يوجد به متصفح إنترنت

تقرير: الآيفون الخاص بـ ” ترامب ” لا يوجد به متصفح إنترنت
واشنطن(صدى):

أفاد تقرير نشرته ” نيويورك تايمز ” بأن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مولع بكتابة تغريدات هامة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ولكن ذلك لا يعني وجود متفصح للإنترنت على جواله ” آيفون ” .

وأوضح التقرير أن ” ترامب ” لا يستخدم جهاز حاسوب نقال ” لابتوب ” كما أن جوال الآيفون الخاص به لا يوجد به متصفح إنترنت.

وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد أكدوا في وقت سابق هذا العام أن ” ترامب ” قد بدأ استخدام ” آيفون ” كتغيير لجواله من ” سامسونج جالاكسي إس 3 ” .


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 13 دقيقة

طيب ..

,, احفظ نفسك من الإختراق ,, لا يخترقونك المشافيح ,,

[ عدد التعليقات: 8076 ] نشر منذ 6 دقائق

الآيفون الخاص بـ ” ترامب » لا يوجد به متصفح إنترنت🤔
••
مدري كم مديله ياترمب🤠 لايكون نفس الآيفون اللي أستخدمه آيفون أبوكشاف🤣🤣🤣😜

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *