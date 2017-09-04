تقرير: الآيفون الخاص بـ " ترامب " لا يوجد به متصفح إنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أفاد تقرير نشرته ” نيويورك تايمز ” بأن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مولع بكتابة تغريدات هامة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ولكن ذلك لا يعني وجود متفصح للإنترنت على جواله ” آيفون ” .

وأوضح التقرير أن ” ترامب ” لا يستخدم جهاز حاسوب نقال ” لابتوب ” كما أن جوال الآيفون الخاص به لا يوجد به متصفح إنترنت.

وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد أكدوا في وقت سابق هذا العام أن ” ترامب ” قد بدأ استخدام ” آيفون ” كتغيير لجواله من ” سامسونج جالاكسي إس 3 ” .