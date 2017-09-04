خدعة جديدة لسرقة بطاقتك البنكية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجهت خدمة مدى للدفع الإلكتروني، تحذيرًا من تمرير البائع البطاقة البنكية على جهاز الدفع الخاص به بعد إتمام عملية الدفع.

ونشرت خدمة مدى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” احذر من قيام البائع بتمرير بطاقتك على جهاز المحاسبة الخاص به بعد إتمام الدفع، فهذا الإجراء ليس جزءًا من عملية الدفع بالبطاقة إطلاقًا ” .

ولفتت إلى أن هذه العملية قد تعرض بيانات صاحب البطاقة البنكية أو الشخصية لخطر التسريب، أو لتنفيذ عمليات دفع مزورة.

وفي سياق آخر، كشف باحثون في مجال أمن المعلومات عن أن قراصنة الإنترنت يستطيعون الحصول على بيانات بطاقات الائتمان في وقت لا يتجاوز ست ثوانٍ اعتمادًا على برامج تخمينية، حسبما أفادت صحيفة ” ذي تايمز ” البريطانية.

وأكد الباحثون في جامعة نيوكاسل أن القراصنة قادرون على تخمين التفاصيل الكاملة لبطاقات فيزا وماستر كارد إذا كان لديهم أول 6 أرقام في البطاقة التي عادة تحوي 16 رقمًا.