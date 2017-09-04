لطخ سيارته فأطلق عليه الرصاص - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أطلق شخص الرصاص علي آخر في حادث غريب من نوعه، بسبب تلطيخ سيارته.

والمجني عليه، بسام عبدالرحمن الحاج حسين، دخل إلى مستشفى بعلبك الحكومي بعلبك اللبنانية، مصابًا بطلق ناري في قدمه اليمنى، بعد أن أطلق شخص النار عليه.

ويعمل بسام على جلي بلاط أحد المحلات في منطقة دورس بالقرب من مستشفى دار الأمل، حين أقدم شخص يستقل سيارة رباعية الدفع من نوع ” تويوتا إف جي ” لون رصاصي، على إطلاق الرصاص عليه من مسدس حربي؛ بحجة أن سيارته تلطخت بمادة الجلي.