مدير مستشفى وثيلان يعايد المرضى المنومين بالأقسام الداخلية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى وثيلان العام حفل معايدة للمرضى المنومين حيث قام مدير المستشفى عايض العوني في صباح أول يوم عيد الأضحى المبارك بزيارة المرضى رافقه المدير الطبي والمسئول الفني ورءوساء الأقسام الطبية بمعايدة المرضى المنومين بالمستشفي وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.

ونقل لهم معايدة معالي وزير الصحة وسعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري ومساعد المدير العام للخدمات العلاجيه الدكتور سطام الشيحه ومدير ادارة المستشفيات بصحه الرياض الدكتور عصام الغامدي.

وأعرب المرضى عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المستشفى والطاقم الطبي لمشاركتهم فرحة العيد ولما وجدوه من عنايه فائقة وخدمة تمريضية متميزة.