رئيس آبل يعلن تضامنه مع المهاجرين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، أنه يساند المئات من الموظفين المهاجرين الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال وتمت حمايتهم من المغادرة والترحيل من قبل برنامج قرر الرئيس دونالد ترامب بإلغائه.

وكتب كوك على تويتر: ” 250 من زملائي في شركة آبل يحلمون، وأنا أقف معهم، وهم يستحقون احترامنا وحلاً جذرياً فى القيم الأمريكية ” .

وقد حاول كل من كوك والرؤساء التنفيذيين لفيس بوك ومايكروسوفت وجوجل وغيرها من الشركات الضغط على ترامب، من أجل السماح لما يقرب من 800 ألف مهاجر تم جلبهم إلى البلاد بشكل غير قانوني بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني.