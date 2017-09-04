علماء يطورون مرآة ذكية مقترنة بميزان لقياس الوزن - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نجح فريق من العلماء الأميركيين في تطوير مرآة ذكية يتم ربطها بميزان قياس الوزن، لتقوم بعرض الوزن، ومؤشر كتلة الجسم، ومقدار ما تم فقده من الوزن يوميًا.

وكشف العلماء بجامعة ” نيويورك ” ، أنه يتم الربط بين ميزان قياس الوزن والمرآة الذكية من خلال تقنية البلوتوث ليتم إرسال قراءات الوزن، مؤشر كتلة الجسم، ومستوى المياه في الجسم ليتم عرضها على المرآة الذكية.

وأوضح العلماء، أنه فضلاً عن ربطها بالمقاييس، يمكن توصيل المرآة بفرشاة أسنان ذكية للمساعدة على تتبع المدة التي تنظف فيها الأسنان، وكذلك خيارات أخرى تتبع معدل ضربات القلب أو النوم، في حين أن المرآة ليست سوى نموذج أولي، وأن المستخدمين لديهم حاليا خيار ربط موازينهم إلى التطبيق سنسيميتر على هواتفهم الذكية، ومساعدتهم على تتبع وزنهم.